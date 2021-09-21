Нардеп Мовчан: Доходы от экспорта лома просто выводят за границу из-за манипуляций с таможенной ценой

"Еще весной мы с коллегами приняли проект закона №5175, который призван не допустить дефицит лома черных металлов в Украине. Это важная инициатива, от которой зависит работа металлургической промышленности и конкурентоспособность всей украинской экономики. Ведь без сильной металлургии трудно рассчитывать на рост в машиностроении и других высокотехнологичных отраслях, использующих металл. Сейчас имеем следующую ситуацию. Цены на металлургическое сырье на международных рынках бьют рекорды. В то же время экспорт из Украины при пошлинах, которые мы продлили, не просто не уменьшился, но и увеличился", – написал политик.

Он сообщил, что в результате ряд металлургических и сталелитейных предприятий, которые не могут существовать без лома, рискуют остановиться.

"Я сделал ряд обращений в ГТС и ГНС, и оказалось, что доходы от экспорта лома просто выводят за границу из-за манипуляций с таможенной ценой. Только за рекордный июль этого года на офшорных счетах оставили не менее $8 млн. Занижение таможенной стоимости товаров – давняя и одна из самых распространенных махинаций "серых" экспортеров. В 2021-м установлено 14 фактов нарушений законодательства на общую сумму $9,6 млн. По данным из таможенных баз, цены, задекларированные экспортерами лома, в большинстве случаев составляют $300–350 за тонну, очень редко достигая $400, тогда как котировки на мировых рынках составляли $470–500 за тонну и выше. На выходе мы имеем замедление роста экономики, угрозу закрытия предприятий и рабочих мест", – заявил Мовчан.

Он сделал вывод, что нужно как можно быстрее взять на контроль вопрос паритета цен на рынке металлолома.