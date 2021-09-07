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Экспортеры металлолома получают сверхприбыли и выводят их в офшоры – СМИ

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"Оптимизация" налогообложения при экспорте лома позволяет заготовителям не платить налог на прибыль в Украине, пишет "Обозреватель"
"Оптимизация" налогообложения при экспорте лома позволяет заготовителям не платить налог на прибыль в Украине, пишет "Обозреватель"
Фото: depositphotos.com

По данным Государственной таможенной службы, за семь месяцев этого года экспорт металлолома из Украины вырос почти в 20 раз в годовом исчислении и составил 335 тысяч тонн. Металлурги заявляют, что запасов лома внутри страны осталось катастрофически мало и уже осенью заводы могут начать останавливаться. Решение запретить вывоз металлолома не принято, и это дает экспортерам возможность вывозить лом и выводить прибыль за границу, чтобы не платить налоги. Об этом со ссылкой на таможенные декларации экспортеров лома написал "Обозреватель" 6 сентября в материале "Спрятать" $100 млн: сколько экспортеры лома выводят в офшоры".

"Экспортеры лома приводили массу аргументов, почему нужно сохранить экспорт: это и доходы бюджета, и уплата налогов, и развитие отрасли. Впрочем, как оказалось, за всеми этими пафосными словами кроется банальный вывод денег в офшоры. Только за рекордный июль 2021 года экспортеры лома оставили на офшорных счетах не менее $8 млн. А за весь год эта цифра дойдет до $100 млн! Это разница между реальной мировой ценой и той, которую ломщики указали в таможенных декларациях", – пишет издание.

По данным из таможенных баз, оказавшихся в распоряжении редакции, цены, задекларированные экспортерами лома, в подавляющем большинстве случаев составляют $300–350 за тонну, очень редко дотягивая до $400 за тонну, тогда как котировки на глобальных рынках  составляли $470–500 за тонну и выше.

"По сути сырьевики в июле на каждой тонне экспортированного лома "обули" государство в среднем на $85. И тут возникает закономерный вопрос и к налоговой, и к таможне, почему отсутствует контроль за уровнем цен и происходят такие вопиющие разрывы при декларировании? А если продолжать, то вполне логичным было бы проверить, зашла ли вообще в Украину валюта по этим экспортным контрактам или весь заработок осел в офшорах?" – отмечает редакция.

Так называемая "оптимизация" налогообложения при экспорте лома позволяет заготовителям не платить налог на прибыль уже в Украине, а также выводить из отрасли средства, которые могли бы быть направлены на инвестиции в оборудование и увеличение ломосбора, пишут авторы статьи. 

"Махинации ломщиков наносят бюджету Украины не только прямой ущерб, но и косвенный вред. Экспорт вымывает из страны ценнейшее сырье, которое критически важно для декарбонизации промышленности. Каждое предприятие, использующее лом в производственном процессе, становится перед дилеммой: или загрязнять окружающую среду другими технологиями, или остановиться из-за отсутствия металлолома. Ну а за этим логично следуют сокращение рабочих мест, ВВП Украины, потери налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Поэтому резкий рост экспорта лома черных металлов – это не просто угроза для металлургов, а угроза для экономической безопасности Украины", – резюмировало издание.

Контекст:

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. тонн, в мае – 60 тыс. тонн, в июне – 85 тыс. тонн.

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Теги: налоги, промышленность, цены, экспорт, металлургия, прибыль, металлолом
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