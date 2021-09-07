Экспортеры металлолома получают сверхприбыли и выводят их в офшоры – СМИ

"Экспортеры лома приводили массу аргументов, почему нужно сохранить экспорт: это и доходы бюджета, и уплата налогов, и развитие отрасли. Впрочем, как оказалось, за всеми этими пафосными словами кроется банальный вывод денег в офшоры. Только за рекордный июль 2021 года экспортеры лома оставили на офшорных счетах не менее $8 млн. А за весь год эта цифра дойдет до $100 млн! Это разница между реальной мировой ценой и той, которую ломщики указали в таможенных декларациях", – пишет издание.

По данным из таможенных баз, оказавшихся в распоряжении редакции, цены, задекларированные экспортерами лома, в подавляющем большинстве случаев составляют $300–350 за тонну, очень редко дотягивая до $400 за тонну, тогда как котировки на глобальных рынках составляли $470–500 за тонну и выше.

"По сути сырьевики в июле на каждой тонне экспортированного лома "обули" государство в среднем на $85. И тут возникает закономерный вопрос и к налоговой, и к таможне, почему отсутствует контроль за уровнем цен и происходят такие вопиющие разрывы при декларировании? А если продолжать, то вполне логичным было бы проверить, зашла ли вообще в Украину валюта по этим экспортным контрактам или весь заработок осел в офшорах?" – отмечает редакция.

Так называемая "оптимизация" налогообложения при экспорте лома позволяет заготовителям не платить налог на прибыль уже в Украине, а также выводить из отрасли средства, которые могли бы быть направлены на инвестиции в оборудование и увеличение ломосбора, пишут авторы статьи.

"Махинации ломщиков наносят бюджету Украины не только прямой ущерб, но и косвенный вред. Экспорт вымывает из страны ценнейшее сырье, которое критически важно для декарбонизации промышленности. Каждое предприятие, использующее лом в производственном процессе, становится перед дилеммой: или загрязнять окружающую среду другими технологиями, или остановиться из-за отсутствия металлолома. Ну а за этим логично следуют сокращение рабочих мест, ВВП Украины, потери налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Поэтому резкий рост экспорта лома черных металлов – это не просто угроза для металлургов, а угроза для экономической безопасности Украины", – резюмировало издание.