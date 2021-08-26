Экспорт лома нужно запретить в ближайшее время, чтобы защитить экономические интересы страны – нардеп

Он отметил, что за первые семь месяцев 2021 года отечественные ломозаготовители экспортировали 335 тыс. тонн лома, что в 20 раз превысило объемы за этот же период в прошлом году. В итоге на украинском рынке возник дефицит необходимого для металлургов сырья, что уже заставляет их сокращать производство.

"Экспортная пошлина на лом €58 за тонну оказалась неспособна сдержать рост экспорта: при цене на лом в $500 за тонну его экспорт стал выгодным даже с уплатой куда большей пошлины. Логично, что ломозаготовители пытаются воспользоваться выгодной для них конъюнктурой. Но возникающий при этом дефицит лома крайне опасен для экономики", – объяснил Магомедов.



Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, если осенью этого года вследствие нехватки лома начнут останавливаться отдельные производственные линии и целые заводы, до конца 2021-го Украина может потерять более $1,5 млрд валютной выручки.



"Это ударит по стабильности гривны. А сокращение производства приведет к снижению бюджетных поступлений и росту безработицы", – отметил Магомедов.



Он напомнил, что сегодня основными покупателями украинского лома являются турецкие и приднестровские металлургические предприятия, и если первые пользуются большой финансовой поддержкой турецкого правительства, то вторые, по сути, работают в интересах российской металлургии. Таким образом, экспортируя лом, Украина укрепляет позиции основных конкурентов отечественных металлургов на внешних рынках.



По мнению депутата, правительству следует расставить приоритеты: или спонсировать РФ и Турцию и не мешать зарабатывать сверхприбыли ломозаготовителям, или ввести мораторий на экспорт лома и защитить национальные экономические интересы.



"Выбор очевиден. К тому же переработка лома дает минимум в четыре раза больше налогов в бюджеты всех уровней, чем его экспорт", – резюмировал Магомедов.

