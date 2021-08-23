Если не запретить экспорт лома, украинские металлургические заводы просто остановятся – эксперт

Он сообщил, что в 2021 году объем экспорта металлолома превышает прошлогодний в 20 раз, за семь месяцев вывезли уже 334,6 тыс. тонн. В итоге сырья не хватает для производства стали на украинских заводах, констатировал эксперт.

"С каждым месяцем поставки только увеличиваются. Так, уже в апреле объемы вывоза составляли 38 тыс. тонн, а в мае они увеличились уже до 60 тыс. тонн, а по итогам июня – до рекордных 85 тыс. тонн. Это уже серьезный показатель, это месячное потребление одного крупного комбината. Однако в июле экспорт вновь обновил исторический максимум – 103,6 тыс. тонн. Грубо говоря, ломотрейдеры в июле оставили без сырья два металлургических комбината", – подсчитал он.

Головко убежден, что вывоз лома необходимо остановить, иначе металлургическая отрасль остановится из-за нехватки сырья.

"Ситуация с обеспечением ломом украинских меткомбинатов во второй половине лета существенно ухудшилась. На ряде заводов запасы на складах не превышают технологический минимум, а у некоторых они просто пустые", – сообщил эксперт.

По его информации, основной объем украинского металлолома покупает Турция, где отрасль поддерживает государство, в Украине же предприятия этой сферы без такой поддержки не могут конкурировать с турецкими.

"Многие страны не гнушаются вводить временные запреты по соображениям национальной безопасности. Россия повысила пошлину на экспорт лома с €45 до €70 за тонну. Запрещают экспорт металлолома Аргентина, ОАЭ, Армения, ЮАР. В ЕС лоббируют запрет на экспорт лома в связи с необходимостью выполнять нормы Green Deal, – перечислил Головко. – Киеву нужно уже сейчас рассматривать возможность, по крайней мере временно, запретить экспорт лома. Это будет грамотной экономической политикой государства, задача которой – не "кормить" турецких металлургов, а развивать свою промышленность".