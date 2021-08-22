Запрет экспорта металлолома – это требование экономики и экологии – эксперт

Игорь Гужва: Если мы будем продолжать двигаться в свободном плавании, то мы останемся без сырья Фото: cmd-ua.org

"Это глобальный мировой тренд. И обусловлен он двумя ключевыми вещами. С одной стороны, это экология, ведь переработка, выработка металла из лома сокращает где-то на 70% энергоресурсы и сокращает где-то на 60% выбросы вредных веществ в воздух. То есть это об экологии и об экономике", – сообщил эксперт.

Он добавил, что все страны сейчас стремятся использовать сырье повторно, так как производство руды становится все более дорогим, и Украина также должна стремиться к переработке металлолома внутри страны, а не вывозить его за рубеж.

"Если мы будем продолжать двигаться в свободном плавании, то мы останемся без сырья. Что это значит для Украины? Если при действующей экспортной пошлине в €58 за тонну, по оценкам нашего центра, до конца года Украина экспортирует около 1,5 тыс. тонн металлолома. Государство от этого получает в бюджет около 3 млрд грн в результате уплаты этой экспортной пошлины", – рассказал Гужва.

Если же металлолом будет оставаться в стране, то Украина сможет получить в три раза больше, считает он.

"За 1,5 тыс. тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. При этом металлургические предприятия заплатили бы в бюджет, подчеркиваю, 15 млрд грн налогов. А если брать смежные отрасли экономики, то это речь идет о 85 млрд грн ВВП", – заявил руководитель аналитического центра развития рыночной экономики CMD Ukraine.