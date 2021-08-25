Эксперт: Украинские предприятия не смогут работать на импортном металлоломе, нам нужно сохранить свой

Целесообразно создавать условия для украинских компаний как минимум не хуже, чем это делают страны-конкуренты, считает главный аналитик GMK-Center Андрей Тарасенко Фото: depositphotos.com

"В России действует пошлина на экспорт лома в размере 5%, но не менее €70 на тонну, в Индии – 20%. Российские и индийские компании являются главными конкурентами отечественных предприятий на экспортных рынках. То есть целесообразно создавать условия для отечественных компаний как минимум не хуже, чем это делают наши страны-конкуренты. Также экспортные пошлины есть в Малайзии (15%), ЮАР", – рассказал он.

Эксперт считает, что полностью запретить вывоз металлолома – это одно из эффективных решений проблемы.

"Группа евродепутатов отстаивает решение о запрете экспорта лома из ЕС. Это более чем реально. Уже есть механизм, который поможет этого добиться, так как ЕС движется в сторону запрета экспорта отходов, а лом классифицируется в странах Евросоюза как отходы. При этом ЕС – крупнейший экспортер лома в мире. То есть последствия этого решения для мирового рынка будут очень существенными. В таком случае придется реагировать оперативно и принимать аналогичное решение", – считает Тарасенко.

По его словам, закупка металлолома за границей для украинских предприятий невозможна.

"Не получится работать на импортном сырье и продавать продукцию на экспорт, так как мы будем дважды нести транспортные расходы – сначала на доставку сырья, потом на доставку готовой продукции", – заявил эксперт.