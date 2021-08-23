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В Черкасской области открыли "Сердце Украины" из стали "Метинвеста"

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Для строительства арт-объекта "Метинвест" поставил более 66 тонн стали стоимостью 2,8 млн грн
Для строительства арт-объекта "Метинвест" поставил более 66 тонн стали стоимостью 2,8 млн грн
Фото: metinvestholding.com

Арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали "Метинвеста", открыли в географическом центре Украины – в селе Марьяновка Звенигородского района Черкасской области – в канун 30-й годовщины независимости страны – 23 августа, сообщила пресс-служба компании на своем официальном сайте.

"До недавнего времени о месте расположения центра страны информировал лишь памятный знак. Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса – почти 5 тысяч квадратных метров, высота – более 5 метров", – отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что "Сердце Украины" создано по принципам безбарьерной среды: предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид и модель комплекса для слабослышащих людей.

Для строительства арт-объекта "Метинвест" поставил более 66 тонн стали стоимостью 2,8 млн грн: горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры произведены на мариупольских предприятиях группы – ММК имени Ильича и "Азовсталь".

"Стальное "Сердце Украины" расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла. И это наш повод для гордости. Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа "Метинвест" создана на экваторе Независимости Украины, и каждый день на протяжении всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко на открытии сообщил, что на объект не были потрачены бюджетные деньги.

"Мы хотели создать к 30-летию нашей Украины что-то особенное. Мы должны не только помнить прошлое, но и создавать настоящее. Я был неприятно удивлен, когда впервые увидел на Черкасчине "географический центр Украины": неприметный и недостроенный памятный знак посреди поля... Поэтому мы решили создать там уникальный арт-объект: символично объединить всю Украину в одном месте силы. Возвели его без копейки бюджетных средств. Приятно, что нашлось много неравнодушных предпринимателей, которые загорелись нашей идеей. Это не только черкасские компании, но и всеукраинские. Я благодарен каждому меценату!" – подчеркнул глава области. 

Контекст:

На открытие приехал президент Украины Владимир Зеленский. 

"В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь – в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих наши 24 области и наш Крым. Это действительно символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня в небо одновременно будут подняты тысячи наших государственных флагов. Во всех регионах, во всех городах, по всей Украине и за ее пределами", – сказал глава государства.

В Украине сегодня празднуют День государственного флага. 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Спустя 13 лет, в 2004 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма выпустил указ, которым учредил День флага 23 августа.

24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Теги: Черкассы, промышленность, флаг, Метинвест, строительство, Азовсталь, металлургия, Черкасская область, День флага, сталь, Владимир Зеленский, ммк им. Ильича, скульптура, президент
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