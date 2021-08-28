Нардеп Буймистер: Введение моратория на экспорт лома – единственно правильный выход, который позволит спасти украинскую металлургию

Людмила Буймистер: Такого дефицита лома, который наблюдается сейчас в отрасли, не прогнозировал никто Фото: milabst / Facebook

"Введение моратория на экспорт лома – единственно правильный выход, который позволит спасти украинскую металлургию. Дело в том, что такого дефицита лома, который наблюдается сейчас в отрасли, не прогнозировал никто", – подчеркнула она.

Буймистер отметила, что аномально высокий рост цен на лом стал "черным лебедем" для мировой металлургии, в итоге из Украины за последние несколько месяцев металлолом стали вывозить значительными объемами: в июле экспорт в три раза превысил весь экспорт за 2020 год.

"Сегодня мировая цена на лом составляет $500 за тонну. В мае 2021 года Украина продлила действие экспортной пошлины на лом в размере €58 € за тонну, но при такой мировой цене вывозить лом на экспорт все равно выгодно. Уплата пошлины не останавливает ломозаготовителей. За семь месяцев 2021 года из страны было вывезено 335 тыс. тонн лома, это в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года", – сообщила политик.

Если экспорт не остановить, то металлурги Украины останутся без сырья, считает она.

"Необходимо остановить форсированный вывоз металлолома из Украины, иначе к середине осени начнутся массовые остановки меткомбинатов. Сделать это нужно "на вчера", поэтому эффективен только такой инструмент, как мораторий", – убеждена Буймистер.

Так как металлургия – одна из базовых отраслей украинской экономики, то остановка металлургических комбинатов приведет к глубокому экономическому кризису, объяснила она.

"По предварительным оценкам, только до конца 2021 года Украина может потерять $1,5 млрд валютной выручки. Это ударит по стабильности курса гривны. За сокращением производства последует снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Металлургия является одним из основных доноров Пенсионного фонда, поэтому в случае масштабного кризиса в отрасли в стране могут начаться перебои с выплатой пенсий. То есть в нынешних условиях вопрос запрета экспорта металлолома – это вопрос экономической безопасности Украины", – заявила Буймистер.