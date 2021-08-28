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Нардеп Буймистер: Введение моратория на экспорт лома – единственно правильный выход, который позволит спасти украинскую металлургию

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Людмила Буймистер: Такого дефицита лома, который наблюдается сейчас в отрасли, не прогнозировал никто
Людмила Буймистер: Такого дефицита лома, который наблюдается сейчас в отрасли, не прогнозировал никто
Фото: milabst / Facebook

Чтобы сохранить металлургию и предотвратить экономический кризис в Украине, власть должна ввести мораторий на экспорт металлолома, заявила в комментарии "РБК-Украина" народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

"Введение моратория на экспорт лома – единственно правильный выход, который позволит спасти украинскую металлургию. Дело в том, что такого дефицита лома, который наблюдается сейчас в отрасли, не прогнозировал никто", – подчеркнула она.

Буймистер отметила, что аномально высокий рост цен на лом стал "черным лебедем" для мировой металлургии, в итоге из Украины за последние несколько месяцев металлолом стали вывозить значительными объемами: в июле экспорт в три раза превысил весь экспорт за 2020 год. 

"Сегодня мировая цена на лом составляет $500 за тонну. В мае 2021 года Украина продлила действие экспортной пошлины на лом в размере €58 € за тонну, но при такой мировой цене вывозить лом на экспорт все равно выгодно. Уплата пошлины не останавливает ломозаготовителей. За семь месяцев 2021 года из страны было вывезено 335 тыс. тонн лома, это в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года", – сообщила политик.

Если экспорт не остановить, то металлурги Украины останутся без сырья, считает она. 

"Необходимо остановить форсированный вывоз металлолома из Украины, иначе к середине осени начнутся массовые остановки меткомбинатов. Сделать это нужно "на вчера", поэтому эффективен только такой инструмент, как мораторий", – убеждена Буймистер.

Так как металлургия – одна из базовых отраслей украинской экономики, то остановка металлургических комбинатов приведет к глубокому экономическому кризису, объяснила она.

"По предварительным оценкам, только до конца 2021 года Украина может потерять $1,5 млрд валютной выручки. Это ударит по стабильности курса гривны. За сокращением производства последует снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Металлургия является одним из основных доноров Пенсионного фонда, поэтому в случае масштабного кризиса в отрасли в стране могут начаться перебои с выплатой пенсий. То есть в нынешних условиях вопрос запрета экспорта металлолома – это вопрос экономической безопасности Украины", – заявила Буймистер.

Контекст:

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. тонн, в мае – 60 тыс. тонн, в июне – 85 тыс. тонн.

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Теги: гривна, экономика, бюджет, дефицит, экспорт, металлургия, Людмила Буймистер, цена, экономический кризис, металлолом
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