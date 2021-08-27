Фонд госимущества отменил конкурс по продаже ОГХК

ФГИ рассчитывает, что аукцион по приватизации ОГКХ все же состоится в 2021 году Фото: gmk.center

Фонд получил три заявки на участие в аукционе по приватизации ОГХК, причем два потенциальных участника подали неполный пакет документов.

"Процедура проведения аукционов большой приватизации не предусматривает возможности доработки заявок, соответственно, этим претендентам было отказано в участии в аукционе", – говорится в сообщении.

В рамках действующего законодательства аукцион с одним участником произойти не может, поэтому ФГИ решил отменить аукцион 31 августа. В ближайшее время ФГИ инициирует созыв аукционной комиссии, чтобы назначить новую дату.

"Как и было запланировано, приватизационный аукцион состоится в 2021 году, что позволит в полной мере выполнить план бюджетных поступлений от приватизации, утвержденный на уровне 12 млрд грн", – подчеркнули в ФГИ.