Запрет на экспорт металлолома даст Украине 85 млрд грн налогов – эксперт

Игорь Гужва: Государство получит около 2,5–3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины за лом. И все! А если бы мы переработали эти 1,5 млн тонн металлолома, то мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. И получили бы около 85 млрд грн Фото: Igor Guzhva / Facebook

Эксперт отметил, что экспорт лома из Украины вырос из-за резкого роста цен на сырье, и местным металлургическим предприятиям теперь не хватает металлолома для собственного производства.

"Дефицит увеличивается в силу того, что увеличиваются объемы экспорта. Турция продолжает повышать цены и массово скупать металлолом, откуда только возможно, в том числе и из Украины. Еще одна особенность заключается в том, что один из поставщиков, Ливан, недавно ввел запрет на экспорт металлолома. Поэтому на международных рынках возникает дефицит, металлолом дорожает, доступного становится все меньше", – объяснил он.

Украинские металлурги, в отличие от конкурентов из Турции, не получают государственной поддержки и поэтому не могут покупать металлолом по таким высоким ценам, заявил Гужва, в связи с этим предприятия Украины просят ввести запрет на вывоз лома. Эксперт убежден, что в таком случае – если металлолом останется в стране и будет переработан в Украине – государство получит больше поступлений в бюджет, чем если сырье будет вывезено за границу.

"Если до конца года мы ничего не сделаем, то, по оценкам нашего аналитического центра, экспорт лома может возрасти до рекордных 1,5 млн тонн. Что это означает? Это означает, что государство получит около 2,5–3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины за лом. И все! А если бы мы переработали эти 1,5 млн тонн металлолома, то мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. И получили бы около 85 млрд грн налогов", – подытожил глава Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine.