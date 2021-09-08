Нардеп Кисилевский заявил, что Украина должна запретить экспорт металлолома

Кисилевский: В законе Украины о металлоломе так и написано, что он является стратегическим сырьем. Но теперь нужно эти декларации подтвердить конкретными действиями Фото: Dmitriy Kisilevskiy / Facebook

"Вокруг нас все страны, и дружеские, и вражеские, осуществляют меры для того, чтобы ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома. И поскольку металлургия для каждой из этих стран важна, то каждый свое стратегическое сырье у себя пытается защитить. И Украине нужно делать так же, потому что это важно с экономической точки зрения", – подчеркнул политик.

Он добавил, что металлолом не только является главным сырьем для металлургии, но и остается ключевым фактором для декарбонизации. Если Украина рассчитывает присоединиться к европейскому "зеленому" курсу, ей необходимо обеспечить предприятия стратегическим сырьем.

"Если мы позволяем вывезти это сырье, которое дает возможность декарбонизировать металлургию, мы просто у самих себя забираем будущее. То есть мы самих себя лишаем даже теоретической возможности в будущем декарбонизировать фундаментальную отрасль украинской промышленности", – убежден представитель "Слуги народа".

Политик заявил, что Кабинет Министров должен существенно ограничить экспорт лома. Сейчас вывоз сырья превышает прошлогодние объемы уже в 10 раз, подчеркнул Кисилевский.

"В законе Украины о металлоломе так и написано, что он является стратегическим сырьем. Но теперь нужно эти декларации подтвердить конкретными действиями", – убежден народный депутат.