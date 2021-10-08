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Решение о запрете на экспорт лома – крайне актуальное и необходимое для Украины – эксперт

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До конца года экспорт может составить миллион тонн стали, сообщил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва
До конца года экспорт может составить миллион тонн стали, сообщил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва
Фото: depositphotos.com

Необходимо как можно скорее ввести запрет на экспорт металлолома, иначе государство понесет огромные потери. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва.

"По состоянию на сегодняшний день экспорт металлолома возрос в 20 раз. Это связано с двукратным ростом цен на металлолом на международных рынках”, – рассказал Гужва.

По его словам, от массового вывоза металлолома страдают не только украинские металлурги, которые уже испытывают дефицит сырья, но и бюджет, недополучающий миллиарды.

"За последние четыре месяца мы экспортировали порядка 410 тыс. тонн лома. И при этом бюджет получил в районе 720 млн грн от налога на экспортную пошлину. Это вроде такие поступления в бюджет. Но если бы мы эту сталь переработали здесь у нас в Украине, то мы бы получили порядка 4,5 млрд грн от металлургических предприятий", – объяснил Гужва.

Эксперт подчеркнул, что необходимо немедленно вводить запрет на экспорт лома, иначе государство понесет огромные потери.

"Решение крайне актуальное, крайне востребованное. И если его не принимать, то до конца года наш экспорт может составить миллион тонн стали. Для государства это огромные потери", – сказал Гужва.

Контекст:

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал Каленков.

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Теги: Кабинет Министров, экономика, экспорт, металлургия, сталь, металлолом
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