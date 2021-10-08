Решение о запрете на экспорт лома – крайне актуальное и необходимое для Украины – эксперт

"По состоянию на сегодняшний день экспорт металлолома возрос в 20 раз. Это связано с двукратным ростом цен на металлолом на международных рынках”, – рассказал Гужва.

По его словам, от массового вывоза металлолома страдают не только украинские металлурги, которые уже испытывают дефицит сырья, но и бюджет, недополучающий миллиарды.

"За последние четыре месяца мы экспортировали порядка 410 тыс. тонн лома. И при этом бюджет получил в районе 720 млн грн от налога на экспортную пошлину. Это вроде такие поступления в бюджет. Но если бы мы эту сталь переработали здесь у нас в Украине, то мы бы получили порядка 4,5 млрд грн от металлургических предприятий", – объяснил Гужва.

Эксперт подчеркнул, что необходимо немедленно вводить запрет на экспорт лома, иначе государство понесет огромные потери.

"Решение крайне актуальное, крайне востребованное. И если его не принимать, то до конца года наш экспорт может составить миллион тонн стали. Для государства это огромные потери", – сказал Гужва.