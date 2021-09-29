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Нардеп Цимбалюк: Мы на уровне ВР будем инициировать обращение к Кабмину, чтобы все-таки был ограничен вывоз металлолома

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Михаил Цымбалюк: Если бюджет будет терять средства, чем выплачивать социальным сферам?
Михаил Цымбалюк: Если бюджет будет терять средства, чем выплачивать социальным сферам?
Фото: 5.ua

Из-за массового вывоза металлолома из Украины в стране могут остановиться металлургические предприятия, в итоге бюджет недополучит доходы, которые были в него заложены, заявил народный депутат от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24".

"С экспортом лома сложилась очень сложная ситуация. И уже не только представители металлургии бьют тревогу: в проекте государственного бюджета заложены определенные суммы. И если не остановить отток металлолома, то эти суммы не поступят в бюджет", – заявил политик.

Он сообщил, что к конце 2021 года экспортеры могут вывезти за пределы Украины почти 1,5 млн тонн металлолома, которые принесут 2,5–3 млрд грн экспортной пошлины, а при переработке на местных предприятиях бюджет получил бы 90 млрд грн.

"Вдумайтесь, потери государства! Более того, риски остановки нескольких металлургических заводов. А кто в этой теме, тот знает, что потом восстановить работу чрезвычайно сложно. Поэтому здесь нужно кардинальное решение Кабинета Министров о моратории на вывоз металлолома", – убежден Цимбалюк.

Политик добавил, что если металлургия Украины не сможет работать, то социальные выплаты окажутся под вопросом. 

"Если бюджет будет терять средства, чем выплачивать социальным сферам? В том числе педагогам, медикам, бюджетникам и тому подобное. Поэтому это уже не узкопрофильные задачи, а задачи всей власти. И мы на уровне ВР будем инициировать обращение к Кабинету Министров, чтобы все-таки был ограничен вывоз металлолома. Чтобы сначала обеспечить сырьем отечественные предприятия, которые создают рабочие места, платят налоги. И именно эти налоги запланированы в доходную и расходную часть проекта бюджета", – подытожил нардеп. 

Контекст:

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Теги: Верховная Рада, налоги, Кабинет Министров, социальные выплаты, доходы, экспорт, пошлины, металлургия, мораторий, Михаил Цимбалюк, металлолом
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