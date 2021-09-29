Нардеп Цимбалюк: Мы на уровне ВР будем инициировать обращение к Кабмину, чтобы все-таки был ограничен вывоз металлолома

"С экспортом лома сложилась очень сложная ситуация. И уже не только представители металлургии бьют тревогу: в проекте государственного бюджета заложены определенные суммы. И если не остановить отток металлолома, то эти суммы не поступят в бюджет", – заявил политик.

Он сообщил, что к конце 2021 года экспортеры могут вывезти за пределы Украины почти 1,5 млн тонн металлолома, которые принесут 2,5–3 млрд грн экспортной пошлины, а при переработке на местных предприятиях бюджет получил бы 90 млрд грн.

"Вдумайтесь, потери государства! Более того, риски остановки нескольких металлургических заводов. А кто в этой теме, тот знает, что потом восстановить работу чрезвычайно сложно. Поэтому здесь нужно кардинальное решение Кабинета Министров о моратории на вывоз металлолома", – убежден Цимбалюк.

Политик добавил, что если металлургия Украины не сможет работать, то социальные выплаты окажутся под вопросом.

"Если бюджет будет терять средства, чем выплачивать социальным сферам? В том числе педагогам, медикам, бюджетникам и тому подобное. Поэтому это уже не узкопрофильные задачи, а задачи всей власти. И мы на уровне ВР будем инициировать обращение к Кабинету Министров, чтобы все-таки был ограничен вывоз металлолома. Чтобы сначала обеспечить сырьем отечественные предприятия, которые создают рабочие места, платят налоги. И именно эти налоги запланированы в доходную и расходную часть проекта бюджета", – подытожил нардеп.