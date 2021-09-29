От критического дефицита металлолома предприятия спасет мораторий на его экспорт – СМИ

На таможне уже выявили нарушения при экспорте металлолома на сумму около $10 млн Фото: depositphotos.com

В украинской металлургии занято около 600 тыс. человек, отмечает портал.

"В этом цехе работает около тысячи сотрудников. Мы производим колеса для пассажирских и грузовых вагонов. Из-за дефицита металлолома мы теряем заказы, а наши сотрудники могут потерять свою работу", – рассказал журналистам глава правления "Интерпайп НТЗ" Сергей Костенко.

Авторы сюжета подчеркивают, что без лома выплавить сталь нельзя ни по какой из существующих технологий – и конверторная, и электрометаллургическая требуют металлолом в качестве сырья. В этом году вывоз лома из Украины вырос в 20 раз по сравнению с предыдущим и составил почти 400 тыс. тонн. В основном сырье отправляется на экспорт в Турцию и непризнанное Приднестровье.

"Мы призываем Кабмин пойти на оперативные, экономически обоснованные меры и временно запретить экспорт металлолома. Так делают наши соседи. Даже ЕС рассматривает вариант с введением моратория на вывоз лома", – заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Журналисты отметили, что Украина из-за сложившейся ситуации теряет налоговые поступления как от сокращения производства на предприятиях, так и от экспорта металлолома по непрозрачным схемам. По данным "Фактов ICTV", на таможне уже выявили нарушения при экспорте металлолома на сумму около $10 млн.