От критического дефицита металлолома предприятия спасет мораторий на его экспорт – СМИ

В украинской металлургии занято около 600 тыс. человек, отмечает портал.
"В этом цехе работает около тысячи сотрудников. Мы производим колеса для пассажирских и грузовых вагонов. Из-за дефицита металлолома мы теряем заказы, а наши сотрудники могут потерять свою работу", – рассказал журналистам глава правления "Интерпайп НТЗ" Сергей Костенко.
Авторы сюжета подчеркивают, что без лома выплавить сталь нельзя ни по какой из существующих технологий – и конверторная, и электрометаллургическая требуют металлолом в качестве сырья. В этом году вывоз лома из Украины вырос в 20 раз по сравнению с предыдущим и составил почти 400 тыс. тонн. В основном сырье отправляется на экспорт в Турцию и непризнанное Приднестровье.
"Мы призываем Кабмин пойти на оперативные, экономически обоснованные меры и временно запретить экспорт металлолома. Так делают наши соседи. Даже ЕС рассматривает вариант с введением моратория на вывоз лома", – заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Журналисты отметили, что Украина из-за сложившейся ситуации теряет налоговые поступления как от сокращения производства на предприятиях, так и от экспорта металлолома по непрозрачным схемам. По данным "Фактов ICTV", на таможне уже выявили нарушения при экспорте металлолома на сумму около $10 млн.
Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.
"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.
В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.
"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.