Экспортеры вывозят металлолом и прячут деньги в офшорах, а металлурги сокращают производство из-за дефицита сырья – нардеп Магомедов

Политик сообщил, что ситуация стала критической еще в июле – тогда склады предприятий опустели и металлурги впервые обратились к правительству с просьбой ввести временный мораторий на экспорт лома из Украины. Представители отрасли предупредили, что острый дефицит сырья может быстро привести к остановке металлургических предприятий.

"К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса. И это выглядит странно – учитывая, что, по оценкам экспертов, переработка лома дает в бюджет в десятки раз больше налогов, чем его экспорт", – заявил Магомедов.

В результате экспорта запасы лома в Украине сократились за восемь месяцев 2021 года с 350 тыс. тонн до 130 тыс. тонн, сообщил нардеп и добавил, что таким образом металлургия уже вплотную подошла к технологическому минимуму, в дальнейшем страну ждут временные остановки отдельных производств и даже целых предприятий. В итоге Украина может потерять $1,5 млрд валютных поступлений.

"Самое же обидное, что при этом на экспорте лома страна ничего не зарабатывает: как пишут мои коллеги-нардепы, пока металлурги сокращают производство из-за дефицита лома, экспортеры лома массово вывозят деньги в офшоры. То есть Украина теряет дважды вместо того, чтобы на государственном уровне защитить металлургическую отрасль и бюджет", – написал политик.

Он убежден, что необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, в противном случае до конца года из страны вывезут около 1,5 млн тонн лома, а бюджет подучит только 2,5–3 млрд грн экспортной пошлины. Если это сырье переработать и продать, то в бюджет страны поступит 85 млрд грн налогов – почти в 30 раз больше, подчеркнул Муса Магомедов.