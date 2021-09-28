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Экспортеры вывозят металлолом и прячут деньги в офшорах, а металлурги сокращают производство из-за дефицита сырья – нардеп Магомедов

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Муса Магомедов: К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса
Муса Магомедов: К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса
Фото: gmk.center

Украина стала еще на шаг ближе к масштабному кризису в металлургии, так как вывоз металлолома из страны достиг катастрофических объемов и некоторые заводы уже начали снижать объемы производства, написал внефракционный народный депутат Муса Магомедов в колонке для "Минпрома". Он подчеркнул, что на экспорте сырья Украина ничего не зарабатывает, потому что экспортеры выводят валютную прибыль в офшоры.

Политик сообщил, что ситуация стала критической еще в июле – тогда склады предприятий опустели и металлурги впервые обратились к правительству с просьбой ввести временный мораторий на экспорт лома из Украины. Представители отрасли предупредили, что острый дефицит сырья может быстро привести к остановке металлургических предприятий.

"К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса. И это выглядит странно – учитывая, что, по оценкам экспертов, переработка лома дает в бюджет в десятки раз больше налогов, чем его экспорт", – заявил Магомедов.

В результате экспорта запасы лома в Украине сократились за восемь месяцев 2021 года с 350 тыс. тонн до 130 тыс. тонн, сообщил нардеп и добавил, что таким образом металлургия уже вплотную подошла к технологическому минимуму, в дальнейшем  страну ждут временные остановки отдельных производств и даже целых предприятий. В итоге Украина может потерять $1,5 млрд валютных поступлений.

"Самое же обидное, что при этом на экспорте лома страна ничего не зарабатывает: как пишут мои коллеги-нардепы, пока металлурги сокращают производство из-за дефицита лома, экспортеры лома массово вывозят деньги в офшоры. То есть Украина теряет дважды вместо того, чтобы на государственном уровне защитить металлургическую отрасль и бюджет", – написал политик.

Он убежден, что необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, в противном случае до конца года из страны вывезут около 1,5 млн тонн лома, а бюджет подучит только 2,5–3 млрд грн экспортной пошлины. Если это сырье переработать и продать, то в бюджет страны поступит 85 млрд грн налогов – почти в 30 раз больше, подчеркнул Муса Магомедов.

Контекст:

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Теги: налоги, бюджет, дефицит, экспорт, запрет, пошлины, металлургия, прибыль, Муса Магомедов, мораторий, офшор, Укрметаллургпром, металлолом
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