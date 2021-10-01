Запрет на экспорт металлолома принесет в бюджет миллиарды, медлить с его принятием нельзя – "Укрметаллургпром"

"Все чиновники знают, что каждая тонна лома, которая экспортируется, а не перерабатывается внутри Украины, – это прямые убытки для бюджета. Речь идет о сотнях миллионов и миллиардах уже гривен! Поэтому любой день промедления опасен. Предприятия работают практически без запасов. Более того: из-за недобросовестной конкуренции со стороны приднестровских и турецких покупателей выросли цены. Предприятия вынужденно столкнулись с тем, что их себестоимость увеличилась, и соответственно мы уже потеряли конкурентоспособность. Часть стали, которая была произведена из украинского металлолома, уже с трудом котируется на мировых рынках", – рассказал Каленков.

Он сообщил, что Минэкономики уже обнародовало проект постановления о запрете экспорта металлолома, и подчеркнул, что принять его нужно как можно скорее.

"Насколько я знаю, проект этого постановления уже разослан в министерства и ведомства. Я очень надеюсь и обращаюсь на всех площадках возможных к чиновникам, которые вовлечены в процесс, чтобы они не тянули с решением и поддержали это решение Кабмина. Это быстрое, правильное, экономически обоснованное решение, которые сразу, мгновенно принесет пользу и бюджету, и валютной выручке страны, и сохранению рабочих мест", – заявил глава "Укрметаллургпрома".