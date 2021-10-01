Запрет на экспорт металлолома принесет в бюджет миллиарды, медлить с его принятием нельзя – "Укрметаллургпром"

"Все чиновники знают, что каждая тонна лома, которая экспортируется, а не перерабатывается внутри Украины, – это прямые убытки для бюджета. Речь идет о сотнях миллионов и миллиардах уже гривен! Поэтому любой день промедления опасен. Предприятия работают практически без запасов. Более того: из-за недобросовестной конкуренции со стороны приднестровских и турецких покупателей выросли цены. Предприятия вынужденно столкнулись с тем, что их себестоимость увеличилась, и соответственно мы уже потеряли конкурентоспособность. Часть стали, которая была произведена из украинского металлолома, уже с трудом котируется на мировых рынках", – рассказал Каленков.
Он сообщил, что Минэкономики уже обнародовало проект постановления о запрете экспорта металлолома, и подчеркнул, что принять его нужно как можно скорее.
"Насколько я знаю, проект этого постановления уже разослан в министерства и ведомства. Я очень надеюсь и обращаюсь на всех площадках возможных к чиновникам, которые вовлечены в процесс, чтобы они не тянули с решением и поддержали это решение Кабмина. Это быстрое, правильное, экономически обоснованное решение, которые сразу, мгновенно принесет пользу и бюджету, и валютной выручке страны, и сохранению рабочих мест", – заявил глава "Укрметаллургпрома".
Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал Каленков.
"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.
В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.
"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.