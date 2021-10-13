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Запрет на экспорт лома не нарушает международных обязательств Украины – СМИ

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98% украинского металлолома вывозят в Турцию и непризнанное Приднестровье, пишет "Главком"
98% украинского металлолома вывозят в Турцию и непризнанное Приднестровье, пишет "Главком"
Фото: depositphotos.com

Мораторий на экспорт металлолома, который Министерство экономики предлагает ввести до 2023 года, не противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и другим обязательствам Украины в рамках членства во Всемирной торговой организации, так как это решение необходимо Украине, чтобы спасти от кризиса собственную металлургическую отрасль. Об этом говорится в материале "Кому достается украинский металлолом. Власть наконец пришла в себя?" на сайте "Главком".

Журналисты отмечают, что сегодня практически весь металлолом из страны вывезли в страны, которые конкурируют с Украиной в производстве стали – прежде всего в Турцию и непризнанное Приднестровье, куда поставляется 98% украинского сырья.

"Экспортеры лома, конечно, радуются высоким мировым ценам и сумасшедшим сверхприбылям в условиях незначительных текущих расходов. Но для бюджетов всех уровней, с точки зрения поступлений, гораздо выгоднее экспорт металлургической продукции, чем лома. Ведь разница на одной тонне – едва ли не в десять раз. Поэтому единственным правильным шагом, который нужно было сделать уже давно, является временный мораторий на экспорт лома", – пишет издание.

Авторы статьи подчеркивают, что приказ Минэкономики никак не противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и другим обязательствам Украины – действие этого положения не распространяется на экспорт лома и отходов черных металлов в страны, с которыми Украина имеет соответствующие взаимные международные обязательства. В этом случае запрет не будет применяться к экспорту в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме России), Израиль, Канаду, Черногорию и государства, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В эту организацию входят Исландия, Княжество Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Такая концепция, по мнению издания, вполне логична, так как все эти страны не являются агрессивными покупателями украинского металлолома и не будут создавать больших проблем Украине в ближайшей перспективе. По правилам же ВТО, Украина имеет право временно запретить или ограничить экспорт для предупреждения или ослабления критического дефицита товаров, имеющих большое значение для страны.

"Это именно украинский случай, поскольку имеет место критический дефицит металлолома – важнейшего стратегического и энергосберегающего сырья для металлургического производства: ведущая отрасль обеспечивает 12% ВВП страны и более 700 000 рабочих мест с учетом смежных отраслей. Поэтому правительству нужно принять документ. Или же Украина и дальше в ущерб себе будет обеспечивать сырьем конкурентов из Турции и так называемого Приднестровья", – подчеркивает "Главком".

Контекст:

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома увеличивается с середины весны. 

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. 

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

Теги: экономика, дефицит, ВТО, Министерство экономики, экспорт, Соглашение об ассоциации, металлургия, металлолом, ЕС
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