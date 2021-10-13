Запрет на экспорт лома не нарушает международных обязательств Украины – СМИ

Журналисты отмечают, что сегодня практически весь металлолом из страны вывезли в страны, которые конкурируют с Украиной в производстве стали – прежде всего в Турцию и непризнанное Приднестровье, куда поставляется 98% украинского сырья.

"Экспортеры лома, конечно, радуются высоким мировым ценам и сумасшедшим сверхприбылям в условиях незначительных текущих расходов. Но для бюджетов всех уровней, с точки зрения поступлений, гораздо выгоднее экспорт металлургической продукции, чем лома. Ведь разница на одной тонне – едва ли не в десять раз. Поэтому единственным правильным шагом, который нужно было сделать уже давно, является временный мораторий на экспорт лома", – пишет издание.

Авторы статьи подчеркивают, что приказ Минэкономики никак не противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и другим обязательствам Украины – действие этого положения не распространяется на экспорт лома и отходов черных металлов в страны, с которыми Украина имеет соответствующие взаимные международные обязательства. В этом случае запрет не будет применяться к экспорту в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме России), Израиль, Канаду, Черногорию и государства, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В эту организацию входят Исландия, Княжество Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Такая концепция, по мнению издания, вполне логична, так как все эти страны не являются агрессивными покупателями украинского металлолома и не будут создавать больших проблем Украине в ближайшей перспективе. По правилам же ВТО, Украина имеет право временно запретить или ограничить экспорт для предупреждения или ослабления критического дефицита товаров, имеющих большое значение для страны.

"Это именно украинский случай, поскольку имеет место критический дефицит металлолома – важнейшего стратегического и энергосберегающего сырья для металлургического производства: ведущая отрасль обеспечивает 12% ВВП страны и более 700 000 рабочих мест с учетом смежных отраслей. Поэтому правительству нужно принять документ. Или же Украина и дальше в ущерб себе будет обеспечивать сырьем конкурентов из Турции и так называемого Приднестровья", – подчеркивает "Главком".