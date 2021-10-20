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Налоговый долг украинских ФЛП за восемь месяцев вырос на 451 млн грн

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Наибольшие суммы государству должны предприниматели, занимающиеся розничной торговлей 1,7 млрд грн
Наибольшие суммы государству должны предприниматели, занимающиеся розничной торговлей –  1,7 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За восемь месяцев 2021 года в Украине налоговый долг физических лиц – предпринимателей вырос на 451 млн грн и составляет 7,2 млрд грн, из них 2,4 млрд грн – на национальном уровне и 4,8 млрд грн – на местном. Об этом 20 октября сообщил Telegram-канал "Опендатамедіа".

"Ежегодно общая сумма налогового долга растет. Правда, ближе к новому году часть ФЛП традиционно гасит свои долги. Например, пиковой в прошлом году стала сумма в 7,2 млрд грн в ноябре, а на начало 2021-го сумма долга составляла 6,8 млрд грн", – отметили в посте.

Наибольшие суммы государству должны предприниматели, занимающиеся розничной торговлей (1,7 млрд грн) и оптовой торговлей (900 млн грн), складскими хозяйствами (487 млн грн). Их долг составляет 26%, 14% и 7% от общей суммы долгов ФЛП соответственно.

"В топе ФЛП-должников есть предприниматели с очень большим долгом. Так, должник №1 – Волчков В. М. – должен Украине 281 млн грн. Его долг составляет почти 4% от общей суммы долга всех ФЛП. На втором месте – ФЛП Кираковский М. В. с долгом в 99 млн грн. На третьем – Багрий И. В. с долгом в 81,5 млн грн", – сообщает "Опендатамедіа".

Контекст:

Государственная налоговая служба Украины 12 декабря 2020 года автоматически списала налоговый долг всем налогоплательщикам, у которых он в общем не превышал 3060 грн. Долги 3 млн 656 тыс. человек на общую сумму 1 млрд 187,4 млн грн списали во исполнение требований закона о поддержке налогоплательщиков в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Теги: Украина, налоги, долги, предприниматели
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