Налоговый долг украинских ФЛП за восемь месяцев вырос на 451 млн грн

"Ежегодно общая сумма налогового долга растет. Правда, ближе к новому году часть ФЛП традиционно гасит свои долги. Например, пиковой в прошлом году стала сумма в 7,2 млрд грн в ноябре, а на начало 2021-го сумма долга составляла 6,8 млрд грн", – отметили в посте.

Наибольшие суммы государству должны предприниматели, занимающиеся розничной торговлей (1,7 млрд грн) и оптовой торговлей (900 млн грн), складскими хозяйствами (487 млн грн). Их долг составляет 26%, 14% и 7% от общей суммы долгов ФЛП соответственно.

"В топе ФЛП-должников есть предприниматели с очень большим долгом. Так, должник №1 – Волчков В. М. – должен Украине 281 млн грн. Его долг составляет почти 4% от общей суммы долга всех ФЛП. На втором месте – ФЛП Кираковский М. В. с долгом в 99 млн грн. На третьем – Багрий И. В. с долгом в 81,5 млн грн", – сообщает "Опендатамедіа".