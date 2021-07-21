В Украине в 2021 году происходит в среднем по две рейдерские атаки в день – Opendatabot

"В Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак. По большинству из них решения в суде еще не приняты. С конца весны общая динамика не изменилась: сейчас в Украине каждый день происходит как минимум два рейдерских захвата", – говорится в сообщении.
На сайте сервиса отмечается, что с 2015 года количество таких случаев (290) увеличилось в три раза, до 849 в 2020 году.
"Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся ст. 205 Уголовного кодекса – подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 348 дел 2021 года о подделке документов в суд дошло 169", – подчеркивают в Opendatabot.
Почти не доходят до суда дела, связанные с противодействием хозяйственной деятельности и противоправным завладением имуществом, – из 118 в суд попали три.
В Украине регулярно появляются заявления о рейдерских захватах земли, предприятий и другой собственности.