Кто такой Игорь Резник и почему Игорь Муратов заявляет о рейдерском захвате таможни

Государственную таможенную службу Украины продолжают сотрясать новые скандалы. После августовской отставки уже второго за полгода главы ГТСУ, Игорь Муратов продолжает безжалостно вскрывать коррупционные гнойники, которыми вновь покрылось все тело ведомства. В последнем интервью экс-глава ГТСУ заявил, что после сугубо политического решения министра финансов о его увольнении украинская таможня оказалась захвачена рейдерами из группы влияния нынешнего главы департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Игоря Резника.

В первом интервью изданию "Деловая столица", опубликованном 28 сентября 2020 года, Игорь Муратов пояснил причину своей отставки. По его словам, он был неудобен группе коррупционеров, интересы которой лоббировал бывший заместитель Муратова Андрей Павловский.

Именно с него, по словам интервьюируемого, после смены руководителей половины таможенных пунктов страны и жесткого пресечения всех контрабандных схем, сразу после отставки Муратова, на украинской таможне началось стремительное возрождение "офиса контрабанды".

В конце августа 2020 года Кабмин возложил временное исполнение обязанностей главы ГТСУ на Павловского, который мгновенно начал наверстывать то, что якобы ему не удавалось сделать при Муратове. А именно – вернуть на таможню и расставить на ключевые посты нужных людей, которые и стали костяком нового "офиса контрабанды".

Перво-наперво в "дело" был возвращен бывший при Муратове заместитель начальника координационно-мониторинговой таможни Игорь Резник, человек с огромным коррупционным шлейфом, который спешно ушел в декретный отпуск после возникших у нового главы ГТСУ достаточно неприятных к нему вопросов со всеми потенциальными для него последствиями.

Сразу после увольнения Муратова и назначения Павловского, Резник вернулся, заняв через фиктивный конкурс должность руководителя ключевого подразделения, контролирующего контрабандные схемы на таможне, – департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде. Именно Резнику было поручено возглавить новый "офис контрабанды" и быстро возродить коррупционные схемы оформления грузов, которые бы приносили многомиллионные теневые доходы.

"Кадры – главный инструмент реализации таможенной коррупции"

Для выполнения этой задачи Резнику были созданы все условия. В частности, решен вопрос с кадрами, которые, по словам Муратова, являются главным инструментом реализации таможенной коррупции. Спустя неделю после его отставки, 28 августа 2020 года, ГТСУ провела в целом 15 фиктивных конкурсов на должности руководителей всех департаментов и ключевых отделов гостаможслужбы.

Победителями всех этих конкурсов стали люди Резника.

В принципе, весь костяк нового "офиса контрабанды" избирался по одной схеме. Исключением не стал и его главарь. Заявки на участие в конкурсе подали 24 человека. К собеседованию был допущен только Резник. Резюме остальных 23 кандидатов без пояснения причин рассмотрены не были.

Собеседование с Резником проводила и.о. директора департамента управления персоналом в недействующей на тот момент структуре аппарата ГТСУ Ирина Цымбал, которая не имела никаких правовых оснований и полномочий проводить собеседования с кандидатами на должности в действующую структуру аппарата ГТСУ.

К тому же сама Ирина Викторовна в этот момент тоже участвовала в конкурсе на должность начальника департамента управления и развития персонала, в котором, безусловно, тоже победила.

В итоге спустя месяц работы новоназначенных коррумпированных чиновников Муратов дал второе интервью, в котором заявил, что группа Резника фактически совершила рейдерский захват украинской таможни. "Офису контрабанды" удалось полностью взять под свой контроль "турецкий поток" одежды и обуви, вернув отобранное после проигрыша на президентских выборах Петра Порошенко право монопольного импортера одиозному контрабандисту Виктору Шерману.

Что будет дальше, Муратов публично прогнозировать не берется, однако иллюзий относительно Резника не питает.

"Я не следователь и не прокурор, но многое из того, что о Резнике пишут, правда", – говорит экс-глава ГТСУ, уволенный министром финансов Сергеем Марченко за "недостаточно быстрое проведение реформ".

Коррупционный шлейф Резника

А пишут об Игоре Резнике действительно много. И правда, действительно, не слишком сладкая. По образованию Резник является медработником с дипломом о среднем образовании.

В графе "специальность" указано – "медсестра". Удачно "выйдя замуж" за дочь руководителя райадминистрации Центрального района Харькова (она же – судья оного из районных судов города), Резник получил стремительный карьерный рост в Харьковской таможне, быстро дослужившись до должности заместителя по контрабанде.

Птенец из гнезда Романа Насирова, который временно, в начале 2019 года, возглавлял Херсонскую, а в феврале – апреле 2019 года – Николаевскую таможню. В то время ГБР расследовало нарушения при оформлении ввоза минеральных удобрений на Николаевской таможне, вследствие чего государство потеряло 162,7 млн грн. Претензии к чиновнику имели также Генпрокуратура, МВД и НАБУ.

В их адрес поступил запрос от народного депутата Роберта Горвата с претензиями по целой группе товаров (931 позиция), которые незаконно ввозились в Украину без уплаты пошлин. Резника обвиняли в свободном пропуске на территорию Украины 31 группы российских товаров. Грузы принадлежали ЧП "Укрхимтрест", ООО "Белор Украина", ООО "Вибо-Транс" и нескольким другим фирмам-импортерам.

Кроме того, Резника подозревали в причастности к краже более тысячи тонн контрабандного ячменя со склада в Николаеве в начале апреля 2019-го. Задержанный на таможне ячмень, который пыталось нелегально ввезти ООО "ЮГ-Резерв" через ООО "Ника Транс Логистика", был отдан Резником на хранение в складах ООО "Аскет Шиппинг". А 5 апреля обнаружилось, что весь ячмень таинственным образом исчез.

Но "вишенкой на торте" махинаций таможенника Резника стала история с ввозом бокситов на территорию Николаевского глиноземного завода. Начальник таможни разрешил ввозить бокситы в режиме переработки, что привело к уклонению от уплаты собственником предприятия, российским олигархом, близким к Путину, Олегом Дерипаской налогов в госбюджет Украины в размере 1,3 млрд грн.

В 2016 году Резник взлетел по карьерной лестнице до должности и.о. директора департамента борьбы с таможенными правонарушениями центрального аппарата ГФС. Тогда ведомством правил Роман Насиров. Александр Дубинский доказывал в своем расследовании, что Резника на столь высокую должность назначили по квоте одиозного соратника Порошенко Игоря Кононенко.

Еще одним "ангелом-хранителем" Резника оказался Владимир Скоробогач – "король мясной контрабанды Харькова", в свое время финансировавший пророссийский "Оплот". Скоробогач был тесно связан с экс-регионалом Виталием Хомутынником.

"С назначением Резника Хомутынник получил под контроль значительное количество таможен и целых направлений импорта. Менеджером этого бизнеса является Владимир Скоробогач – заместитель главы Харьковского областного совета. Они работают вместе уже много лет, при разных правительствах пользуясь статусом фактических распорядителей таможни. В Украине таможня всегда контролировалась не государством, а "решалами", которые устанавливают свои теневые правила игры. У Хомутынника уже немало своих людей в ГФС, и теперь он усиливает свои позиции, – писал еще один мой коллега, журналист Юрий Бутусов, добавив, что Резник получил свое место не случайно. – Все указывает на то, что он – ставленник так называемого "офиса" – группы высокопоставленных лиц во главе с депутатом от БПП Александром Грановским. Именно "офис" до недавнего времени держал в руках все нити контрабанды в стране".

На службе у "слуг"?

На данный момент наиболее интригует вопрос о том, как на интервью экс-главы ГТСУ Игоря Муратова отреагируют в Офисе президента Украины и его партии "Слуга народа", которая с честными лицами на билбордах идет побеждать на очередных выборах.

Никак не пойму, требуемые еще недавно Владимиром Зеленским от Кабмина и силовых структур срочные посадки коррумпированных таможенников больше не актуальны или это все из серии "если не можешь побороть коррупцию, возглавь ее"?

Источник: Vlad Sydorenko / Facebook