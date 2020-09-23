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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Грузинский и украинский политик. Президент Грузии (2004–2013). С 2015-го по 2016 год  – глава Одесской областной государственной администрации. Лидер партии "Рух нових сил". Глава Исполнительного комитета реформ Украины.


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Возвращение на таможню коррупционных схем приведет к геноциду честного бизнеса и полному подрыву доверия к действующей власти

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Хочу обратиться к премьер-министру Шмыгалю в связи с вопиющим беспределом на таможне. К сожалению, ситуация усугубляется день ото дня, и, боюсь, становится критической.

Начиная с 22 сентября 2020 года, согласно приказу Минфина №305, таможня приняла решение о необходимости подачи бизнесом двух таможенных деклараций вместо одной.

Раньше для оформления на границе, например, в порту, бизнес подавал только одну таможенную декларацию ИМ40АА. Это значительно упрощало жизнь бизнесу и экономило ему время. Однако теперь сначала подается предварительная декларация ИМ40ЕЕ, а затем – таможенная декларация ИМ40ДЕ!

Таможня имеет право оформлять каждую декларацию в течение четырех часов. То есть раньше бизнес должен был ждать четыре часа, а теперь – восемь!

Новые процедуры не несут никакого смысла, таможня не получит никакой новой нужной информации. Подобное решение не принесет пользы, но гарантировано создаст новые коррупционные кормушки "для ускорения" процессов. Это при всем том, что оформление в развитых таможенных системах занимает считанные минуты…

Кроме того, довожу до вашего ведома, что в последние месяцы импортеров вынуждают платить налоги согласно индикативам, установленным таможенниками, а не в соответствии с контрактной ценой товаров, как это должно быть по закону. Что ведет к поборам и открытой, всеобъемлющей коррупции.

Возвращение на таможню коррупционных схем и кадров времен Януковича при полнейшем попустительстве министра финансов Марченко неизбежно приведут как к геноциду честного бизнеса, так и полному подрыву доверия к действующей власти и президенту Зеленскому лично. Это при том, что президент Зеленский как раз поддержал исчерпывающий план таможенной реформы, который изначально и был его инициативой.

В свое время мы ввели на Одесской таможне возможность таможенного оформления в порту, такое решение стало в то время настоящим прорывом. В июне этого года мы предложили комплексную таможенную реформу, которая позволит побороть контрабанду, модернизировать таможню без расходов государственного бюджета и ускорить оформление для честных предпринимателей до 15 минут. Но теперь, к сожалению, даже сама по себе отмена решений министра финансов для украинской таможни будет прогрессом и модернизацией…

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, коррупция, Михаил Саакашвили, бизнес, граница, таможня, контрабанда, Минфин
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