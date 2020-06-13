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Саакашвили: Главная проблема на таможне – СБУшники и смежные службы

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что создал лучшую таможенную службу в мире, избавив ее от коррупции. Свой опыт он хочет повторить в Украине.

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Саакашвили: Полтора года на Одесской таможне не было коррупции
Саакашвили: Полтора года на Одесской таможне не было коррупции

Главной проблемой украинской таможни экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера" назвал смежные службы.

"Я, в отличие от многих, создавал таможенную службу [Грузии]. Я создал лучшую таможенную службу в мире, согласно Всемирному банку", – отметил он.

Саакашвили также привел в пример опыт Одесской таможни.

"В Одессе, когда у меня была возможность создавать таможню вместе с [Юлией] Марушевской, я официально объявил, что ни одного СБУшника, ни одного милиционера, ни одного фитосанитара, ни одного санэпидемиолога и так далее на Одесскую таможню мы не допустим. И в течение полутора лет впервые за историю на Одесской таможне не было никакой коррупции", – рассказал Саакашвили.

Он предлагает переформатировать работу украинской таможни.

"В Украине есть несколько проблем и у нас есть план, как из этого выйти. Первая [проблема] – это вмешательство всех служб, которые туда вмешиваются. Главная проблема на таможне – это СБУшники, всякие смежные службы", – считает председатель Исполкома реформ.

Он предлагает подключить таможню к автоматизированной системе, проверять 5–7% грузов, убрать все смежные службы и упростить документооборот.

"Тогда у нас убирается целое звено брокеров, то есть решал. Тогда пойдут грузы, пойдет движение и пойдут деньги в бюджет", – сказал Саакашвили.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ. Нацсовет был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал. Комитет до 2020 года не вел никакой деятельности.

Теги: Украина, Михаил Саакашвили, реформы, таможня
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