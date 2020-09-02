Минфин Украины: На таможне практически уничтожена система внутренней безопасности

По словам замглавы Минфина Украины Юрия Драганчука, на таможне нет надлежащего инструментария для контроля за добропорядочностью действий должностных лиц.

Руководство украинской таможни меняли в 2020 году несколько раз Фото: Слобожанська митниця Держмитслужби / Facebook

В Государственной таможенной службе Украины не действует система внутренней безопасности. Об этом заместитель министра финансов Юрий Драганчук заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 1 сентября.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о претензиях предыдущих руководителей таможни по поводу затягивания Минфином согласования кадровых вопросов.

"Согласуя такие кадровые назначения, министр финансов принимает на себя репутационные риски за возможные недобропорядочные действия этих должностных лиц. В наших интересах их избежать или уменьшить. Но в то же время у министерства немного инструментов, чтобы их нивелировать. Должен признать, что на таможне практически уничтожена система внутренней безопасности. Там нет надлежащего инструментария для контроля добропорядочности действий должностных лиц таможенных органов", – объяснил Драганчук.

По его словам, у министерства "нет структурного подразделения, которое могло бы профессионально исследовать специальный опыт отдельных лиц, обоснованность открытия определенных уголовных дел, анализировать расходы и имущество и так далее тех или иных кандидатур перед их согласованием на руководящие должности".

"В сентябре министерство вместе с таможенной службой при поддержке международных партнеров, проектов технической помощи, финансируемых США и ЕС, начинает экспериментальный проект по оценке квалификации и добропорядочности должностных лиц таможенных органов. Он коснется всего личного состава таможенных органов, включая руководство", – отметил замминистра.

Кабинет Министров Украины 19 августа назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского. До него эту должность занимал Игорь Муратов.

Постоянного главы у таможенной службы нет с марта, когда был уволен Максим Нефьодов. 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.