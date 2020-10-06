Фермер из Киевской области заявил о рейдерском захвате 450 га паевых земель

Директор компании "УБА-Агросвіт" Олег Орел заявил, что бывшая руководительница предприятия с помощью поддельной печати перерегистрировала договоры аренды пайщиков на другую компанию.

Директор фермерского предприятия "УБА-Агросвіт" Олег Орел заявил, что его компания подверглась рейдерскому захвату. В комментарии программе "Факты" (телеканал ICTV) он сказал, что более 450 га паевых земель в Барышевском районе Киевской области были незаконно перерегистрированы на ООО "Капітал-Агроінвест".

Орел утверждает, что договоры аренды были перерегистрированы бывшей руководительницей "УБА-Агросвіт" в 2019 году при помощи поддельной печати. Некоторые сделки заключались в течение 10 минут. "Регистрация [одного из договоров проводилась] в 14.37, а исключение из реестра нашего предприятия было в 14.24. Это совсем нелогично. Видно, что это делали заинтересованные люди. Регистрация идет в течение как минимум пяти дней", – пояснил предприниматель.

Он также заявил, что титушки, якобы нанятые ООО "Капітал-Агроінвест", мешают собирать урожай. "Как только техника выходит в поле, на пути становятся неизвестные крепкие ребята, титушки, которые блокируют технику и не позволяют вывозить собранное зерно", – сказал Орел.

В "Капітал-Агроінвесті" журналистам "Фактов" подтвердили, что прибегали к услугам охранной компании для защиты полей. В компании также настаивают, что фирма является единственным законным арендатором паев, однако отвечать на вопросы о перерегистрации договоров аренды отказались.

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