"БРСМ-Нафта" заявила о рейдерском захвате одной из ее нефтебаз

С утра на территории нефтебазы компании "БРСМ-Нафта", которая расположена в селе Переяславское Киевской области находятся рейдеры, заявил директор департамента стратегического маркетинга и инноваций "БРСМ-Нафти" Александр Мельничук. Он считает причастным к происходящему бизнесмена Павла Куфтырева.

На территории нефтебазы находятся титушки в балаклавах, сообщил Мельниченко Скриншот: Александр Мельничук / Facebook

Утром 2 октября на территорию нефтебазы компании "БРСМ-Нафта", которая расположена в селе Переяславское Киевской области с целью захвата ворвались порядка 100 человек, заявил в Facebook директор департамента стратегического маркетинга и инноваций "БРСМ-Нафти" Александр Мельничук.

"Сегодня в 10.00 начался дерзкий рейдерский захват нефтебазы (принадлежит ООО "БРСМ-Нафта"), которая находится в селе Переяславское Киевской области, со стороны незаконно созданной общественной организации "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии" во главе с ее руководителем Олегом Верником – при непосредственном пособничестве частного исполнителя Ивана Крегула и содействии сотрудников отделения полиции ГУНП в Киевской области", – написал он.

По данным "5 канала", "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии" связан с бизнесменом Павлом Куфтыревым.

Как заявил Мельничук, в захвате "активно участвуют агрессивно настроенные вооруженные титушки в количестве 100 человек".

"Одетые в балаклавы, при отсутствии законных на то оснований, с применением физической силы, пытаясь разрушить забор, они незаконно проникли на территорию нефтебазы с целью ее захвата", – рассказал Мельничук.

Ворота на территорию им открыл Крегул, утверждает он.

"В результате указанных преступных действий законный владелец нефтебазы лишен права доступа к собственному имуществу, которое было незаконно было передано посторонним лицам", – резюмировал Мельничук.

Позже в Facebook он написал, что захват нефтебазы продолжается. "Рейдеры наняты подручным Павла Куфтырева – Олегом Верником", – добавил Мельничук.