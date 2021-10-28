Закон об олигархах на самом деле – о борьбе с малым и средним бизнесом – Рудик

Кира Рудик: Когда мы спросили у министра финансов, сколько денег ожидается в государственный бюджет от так называемого антиолигархического закона, знаете, сколько он сказал? Ноль гривен Фото: Кіра Рудик / Facebook

"Это такой яркий маркер, что президент [Владимир] Зеленский и его команда говорит, что они борются с олигархами, а на самом деле они борются с малым и средним бизнесом. Сейчас, когда мы спросили у министра финансов, сколько денег ожидается в государственный бюджет от так называемого антиолигархического закона, знаете, сколько он сказал? Ноль гривен", – сказала нардеп.

Она прогнозирует, что при этом в случае принятия законопроекта №5600 представители малого и среднего бизнеса заплатят в бюджет дополнительно 30 млрд грн.

"Он обложит налогами малый и средний бизнес, около 30 млрд грн в следующем году. Это то, каким образом власти будут бороться с олигархами, а на самом деле будут бороться с малыми и средними предпринимателями, которые еще платят в нашей стране налоги", – добавила Рудик.