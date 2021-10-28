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Закон об олигархах на самом деле – о борьбе с малым и средним бизнесом – Рудик

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Кира Рудик: Когда мы спросили у министра финансов, сколько денег ожидается в государственный бюджет от так называемого антиолигархического закона, знаете, сколько он сказал? Ноль гривен
Кира Рудик: Когда мы спросили у министра финансов, сколько денег ожидается в государственный бюджет от так называемого антиолигархического закона, знаете, сколько он сказал? Ноль гривен
Фото: Кіра Рудик / Facebook

Закон об олигархах никак не скажется на позициях крупного бизнеса, однако ударит прежде всего по малым и средним предпринимателям, заявила в эфире телеканала "Україна 24" народный депутат от "Голоса" Кира Рудик.

"Это такой яркий маркер, что президент [Владимир] Зеленский и его команда говорит, что они борются с олигархами, а на самом деле они борются с малым и средним бизнесом. Сейчас, когда мы спросили у министра финансов, сколько денег ожидается в государственный бюджет от так называемого антиолигархического закона, знаете, сколько он сказал? Ноль гривен", – сказала нардеп.

Она прогнозирует, что при этом в случае принятия законопроекта №5600 представители малого и среднего бизнеса заплатят в бюджет дополнительно 30 млрд грн.

"Он обложит налогами малый и средний бизнес, около 30 млрд грн в следующем году. Это то, каким образом власти будут бороться с олигархами, а на самом деле будут бороться с малыми и средними предпринимателями, которые еще платят в нашей стране налоги", – добавила Рудик.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку к закону.

Новый глава парламента Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Теги: Кира Рудик
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