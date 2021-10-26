Буймистер заявила, что половина фракции "Слуга народа" была за соблюдение регламента при голосовании за законопроект об олигархах

Людмила Буймистер: Что сделало руководство? Руководство сказало: а мы все равно пойдем по "беспределу" Скриншот: 4 канал / Facebook

"Половина фракции сказала: нет, давайте пойдем по нормальной процедуре, послушаем – пусть два, три, пять часов – оппозицию с их правками. Но если это столь важный закон для президента – давайте его проведем чисто с процедурной точки зрения, чтобы его нельзя было затем обжаловать и т.д. 50% сказали: мы хотим следовать нормальной процедуре. Что сделало руководство? Руководство сказало: а мы все равно пойдем по "беспределу", – рассказала политик.

Она добавила, что решения народным депутатам "спускают" из Офиса президента.

"Сейчас уже даже видимость не создается. Уже просто решения спускаются с Банковой на руководство партии или фракции", – заявила Буймистер.

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