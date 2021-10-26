ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Буймистер заявила, что половина фракции "Слуга народа" была за соблюдение регламента при голосовании за законопроект об олигархах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Людмила Буймистер: Что сделало руководство? Руководство сказало: а мы все равно пойдем по "беспределу"
Людмила Буймистер: Что сделало руководство? Руководство сказало: а мы все равно пойдем по "беспределу"
Скриншот: 4 канал / Facebook

Каждый второй депутат от парламентской фракции "Слуга народа" был против нарушения регламента при голосовании за законопроект об олигархах, и они были готовы следовать процедуре, чтобы потом закон нельзя было обжаловать. Об этом в эфире "4 канала" заявила народный депутат Людмила Буймистер, исключенная после этого голосования из фракции "Слуга народа".

"Половина фракции сказала: нет, давайте пойдем по нормальной процедуре, послушаем – пусть два, три, пять часов – оппозицию с их правками. Но если это столь важный закон для президента – давайте его проведем чисто с процедурной точки зрения, чтобы его нельзя было затем обжаловать и т.д. 50% сказали: мы хотим следовать нормальной процедуре. Что сделало руководство? Руководство сказало: а мы все равно пойдем по "беспределу", – рассказала политик.

Она добавила, что решения народным депутатам "спускают" из Офиса президента. 

"Сейчас уже даже видимость не создается. Уже просто решения спускаются с Банковой на руководство партии или фракции", – заявила Буймистер.

ВИДЕО
Видео: 4 канал / YouTube
Контекст:

Процедуру исключения Буймистер из состава фракции запустили 18 октября решением фракции. Нардеп говорила, что голосование по этому вопросу провели до того, как она пришла на заседание фракции.

Глава партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина исключения Буймистер – ее голосование против принятия законопроекта об олигархах. Также Буймистер голосовала против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента (этот процесс начался на фоне разногласий между Разумковым и "Слугой народа" по закону об олигархах).

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За него проголосовало 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства бывшего спикера Рады Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку. 4 октября нардеп заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

8 октября Буймистер предложила переголосовать повторно этот законопроект. По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

Теги: Верховная Рада, олигархи, Людмила Буймистер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS