Украинские горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных от COVID-19 – Минздрав

"Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас, когда продаются, заранее бронируются отели, то надо это понимать, чтобы потом не было никаких обжалований. Они будут селить в гостинице только вакцинированных", – сказал он.

Министр отметил, что COVID-сертификат понадобиться и на канатных дорогах курортной зоны.

"Как это будет работать дальше? Чтобы каждый раз не приходить на канатную дорогу и не показывать COVID-сертификат – если вы поселились в гостиницу, там будет возможность получить соответствующий браслет, в котором будет указано, в какой гостинице вы проживаете, и дальше вы можете попасть с этим браслетом на эту линию", – объяснил Ляшко.