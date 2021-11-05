Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции для больниц, где лечатся пациенты с COVID-19

Верховная Рада приняла закон 4 ноября. Документ предполагает увеличение затрат на кислородные станции более чем на 800 млн грн.

"650 млн грн предусмотрено на централизованную закупку кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения, 150 млн грн – на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций", – сообщила пресс-служба президента.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.