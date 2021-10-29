Труханов о ситуации с COVID-19 в Одессе: Установлено пять кислородных станций, ожидается поставка еще трех

"Все городские опорные медучреждения снабжены криоцилиндрами в количестве 30 штук. Установлено пять кислородных станций, ожидается поставка еще трех, которые мы приобрели чудом, потому что лист ожидания у производителей кислородных станций уже превышает год. После ввода их в эксплуатацию Одесса будет гарантированно иметь шесть-семь тонн собственного кислорода, – сказал Труханов. – Больницы заполнены. До 90% пациентов – в тяжелом состоянии и нуждаются в высокопоточной кислородной поддержке".

Он рассказал, что потребность города в кислороде – до 15 тонн в сутки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что поставки кислорода в Одесскую область будут налажены уже с понедельника.

Труханов заявил, что Нацслужба здоровья должна выплачивать медикам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, до 300% от оклада, но в реальности они получают на руки около 200% доплат, мэрия компенсирует эти доплаты и обеспечивает питание медперсоналу.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко разобраться в ситуации, отмечает портал. Ляшко сообщил, что вопрос будет "отработан уже в ближайшее время", а также будет решена проблема с поставками препаратов ремдесивир, актембра и биовен. Мэр Одессы говорил, что последние поставки ремдесивира в Одессу были еще в начале года.

Труханов поблагодарил Зеленского за содействие городу, так как в рамках программы "Большое строительство" появился ряд новых современных приемно-диагностических отделений в больницах и современные томографы.

Он добавил, что в день в Одессе делают до 10 тыс. прививок от COVID-19 – в стационарных пунктах прививок и центрах массовой вакцинации, а также в передвижных вакцинальных пунктах.