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Труханов о ситуации с COVID-19 в Одессе: Установлено пять кислородных станций, ожидается поставка еще трех

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Геннадий Труханов (в черной маске): Все городские опорные медучреждения снабжены криоцилиндрами в количестве 30 штук
Геннадий Труханов (в черной маске): Все городские опорные медучреждения снабжены криоцилиндрами в количестве 30 штук
Фото: odessa.online

Одной из основных проблем борьбы с COVID-19 в Одессе остается нехватка медицинского кислорода, рассказал мэр города Геннадий Труханов на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, пишет 29 октября Odessa Online.

"Все городские опорные медучреждения снабжены криоцилиндрами в количестве 30 штук. Установлено пять кислородных станций, ожидается поставка еще трех, которые мы приобрели чудом, потому что лист ожидания у производителей кислородных станций уже превышает год. После ввода их в эксплуатацию Одесса будет гарантированно иметь шесть-семь тонн собственного кислорода, – сказал Труханов. – Больницы заполнены. До 90% пациентов – в тяжелом состоянии и нуждаются в высокопоточной кислородной поддержке".

Он рассказал, что потребность города в кислороде – до 15 тонн в сутки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что поставки кислорода в Одесскую область будут налажены уже с понедельника.

Труханов заявил, что Нацслужба здоровья должна выплачивать медикам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, до 300% от оклада, но в реальности они получают на руки около 200% доплат, мэрия компенсирует эти доплаты и обеспечивает питание медперсоналу.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко разобраться в ситуации, отмечает портал. Ляшко сообщил, что вопрос будет "отработан уже в ближайшее время", а также будет решена проблема с поставками препаратов ремдесивир, актембра и биовен. Мэр Одессы говорил, что последние поставки ремдесивира в Одессу были еще в начале года.

Труханов поблагодарил Зеленского за содействие городу, так как в рамках программы "Большое строительство" появился ряд новых современных приемно-диагностических отделений в больницах и современные томографы.

Он добавил, что в день в Одессе делают до 10 тыс. прививок от COVID-19 – в стационарных пунктах прививок и центрах массовой вакцинации, а также в передвижных вакцинальных пунктах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 65,6 тыс. пациентов. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

Теги: Одесса, медицина, здоровье, эпидемия, вакцинация, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, президент, мэр Одессы, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, ремдесивир
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