Главный санврач рассказал, с какого возраста дети должны носить маски в общественных местах и транспорте

Во время занятий учащиеся могут не надевать маску Фото: depositphotos.com

"С 12 лет должны, и особенно в общественном транспорте, местах скопления людей. В учреждениях образования ученики первых – четвертых классов могут не использовать маски. Все остальные должны надевать при входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений", – рассказал Кузин.

Главный санврач добавил, что во время занятий учащиеся могут не надевать маску.

Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью