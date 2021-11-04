Рада внесла изменения в госбюджет, которые позволят увеличить расходы на установку кислородных станций

За решение проголосовали 336 народных депутатов.

Депутаты внесли изменения в повестку, чтобы проголосовать за документ. Его планировали рассмотреть на внеочередном заседании Рады, которое назначили на вторую половину дня.

Контекст:

Законопроект №5460 Рада приняла в первом чтении 15 июля. Документ предполагает увеличение затрат на кислородные станции более чем на 800 млн грн.

Кислородные станции необходимы для обеспечения кислородом больных коронавирусной инфекцией.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявлял 25 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.