4 ноября Рада проведет внеочередное заседание, в повестке дня один вопрос

Согласно опубликованному распоряжению, внеочередное пленарное заседание Рады созывается "сразу после завершения очередного пленарного заседания".

В повестке дня заседания – только рассмотрение законопроекта №5460 о внесении в госбюджет Украины на 2021 год "относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций".

Очередное заседание Рады должно завершиться около 15.00.

Контекст:

Законопроект №5460 Рада приняла в первом чтении 15 июля. Документ предполагает увеличение затрат на кислородные станции более чем на 800 млн грн.

Кислородные станции необходимы для обеспечения больных коронавирусной инфекцией.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявлял 25 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.