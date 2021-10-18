Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады – нардепы

Он также опубликовал письмо Зеленского к спикеру парламента Руслану Стефанчуку, в котором президент просит Раду рассмотреть ряд вопросов, связанных с ратификацией меморандумов и соглашений со странами ЕС, а также несколько законопроектов.

Гончаренко заявил, что "несколько удивлен" выбором вопросов, которые президент попросил рассмотреть вне очереди. Его коллега по парламенту, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк пояснил в Telegram, что речь идет о проектах, которые "кочевали из повестки в повестку, просто не хватало времени рассмотреть".

По данным Железняка, заседание состоится 21 октября.