2 ноября может состояться внеочередное заседание Рады по инициативе Зеленского – спикер "Слуги народа"

Заседание инициирует президент Владимир Зеленский. На нем планируют рассмотреть:

проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19";

законопроект №6121 "О внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательство";

законопроект №5873 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения";

законопроект №5694 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введению электронного удостоверения ветерана";

законопроект №4542 "О внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами".

Также на заседании, по словам Палийчук, должны рассмотреть другие вопросы повестки, но не уточнила, какие.