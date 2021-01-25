В Мариуполе планируют удвоить количество кислородных точек

Инвестором проекта выступила группа "Метинвест", она выделила 34,7 млн грн на строительство кислородной инфраструктуры для больниц, где лечат пациентов с COVID-19.

Меткомбинаты уже проложили больше 3 тыс. метров кислородных сетей, а также смонтировали систему автоматической безопасности и построили девять рамп для закачки кислорода на 324 баллона Фото: obozrevatel.com

К февралю в больницах Мариуполя будет около 700 больничных коек, подключенных к кислороду, сейчас идет строительство 345 дополнительных точек подачи кислорода, сообщает "Обозреватель".

По информации портала, инвестором проекта выступила группа "Метинвест", она выделила 34,7 млн грн на строительство. Еще 26,5 млн грн компания направила на строительство кислородной инфраструктуры в четырех больницах Мариуполя, на эти деньги были оборудованы 343 точки подачи кислорода для отделений, где лечат пациентов с COVID-19.

"Одним из самых важных компонентов в лечении новой коронавирусной инфекции является кислород. В начале 2020 года компания приняла решение помочь общинам. Мы выделили финансирование, материалы и специалистов для строительства кислородных постов, рамп и кислородопроводов. И на этом компания не останавливается", – подчеркнул генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Реконструкция систем избавит от необходимости постоянной замены баллонов с кислородом, также будет создана полная диспетчерская поддержка процесса снабжения кислородом с выводом параметров на пульт, отметили в пресс-службе компании.

В течение прошлого года металлургический комбинат имени Ильича передал в больницы Мариуполя Донецкой области 206 тыс. м³ кислорода на общую сумму почти 11,5 млн грн. Меткомбинаты уже проложили больше 3 тыс. метров кислородных сетей, а также смонтировали систему автоматической безопасности и построили девять рамп для закачки кислорода на 324 баллона.