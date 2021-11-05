Ляшко определился, кто должен стать главой Нацслужбы здоровья Украины

"Сегодня прошло собеседование на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Шестое, наверное, по счету. Третье мое. Я выбрал кандидатуру, которую буду просить Кабинет Министров утвердить, одобрить и назначить на должность главы. Это Наталья Гусак", – сказал министр.

Ляшко объяснил, что "на этой должности должен быть не визионер, а человек с менеджерским опытом", а Гусак имеет и управленческий опыт, и опыт работы с медициной в регионе, отмечает "Радіо Свобода".

На последней стадии конкурса на должность главы НСЗУ рассматривались три кандидатуры: кроме Гусак, это и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов и его заместитель Татьяна Бойко.

Фаворитом Ляшко называли Гусак еще на стадии, когда претендентов было шесть.