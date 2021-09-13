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Ляшко не смог выбрать нового главу Нацслужбы здоровья Украины, говорит, что будет новый конкурс

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Ляшко: Мы поговорили с кандидатами, и они согласились, что будет справедливо провести конкурс еще раз
Ляшко: Мы поговорили с кандидатами, и они согласились, что будет справедливо провести конкурс еще раз
Фото: lb.ua

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не смог определиться с победителем конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом он сам рассказал изданию LB.ua 11 сентября.

По словам Ляшко, будет объявлен новый конкурс, так как на этот не все желающие смогли подать заявки – не успели получить сертификаты о владении государственным языком, необходимые для участия в конкурсе.

"Мы поговорили с кандидатами, которые принимали участие в конкурсе, и они согласились, что будет действительно справедливо провести конкурс еще раз, прибавив большее количество участников", – сказал он.

Это уже четвертый конкурс на должность главы НСЗУ, проваленный Минздравом, и второй – за время нахождения Ляшко на должности.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал "разные фундаментальные ценности" с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Андрея Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

На должность главы службы проводилось несколько конкурсов, в финал выходили Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу".

2 июля Ляшко заявил, что и Аристову, и Бойко возглавлять НСЗУ рано. 4 августа Кабмин объявил повторный конкурс.

5 июля Виленский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он предложил Минздраву рассмотреть на должность председателя Нацслужбы своего заместителя Дмитрия Самофалова. Его на заседании 14 июля назначил Кабмин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Министерство здравоохранения, конкурс, Минздрав, Национальная служба здоровья, Виктор Ляшко
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