Ляшко не смог выбрать нового главу Нацслужбы здоровья Украины, говорит, что будет новый конкурс

Ляшко: Мы поговорили с кандидатами, и они согласились, что будет справедливо провести конкурс еще раз Фото: lb.ua

Об этом он сам рассказал изданию LB.ua 11 сентября.

По словам Ляшко, будет объявлен новый конкурс, так как на этот не все желающие смогли подать заявки – не успели получить сертификаты о владении государственным языком, необходимые для участия в конкурсе.

"Мы поговорили с кандидатами, которые принимали участие в конкурсе, и они согласились, что будет действительно справедливо провести конкурс еще раз, прибавив большее количество участников", – сказал он.

Это уже четвертый конкурс на должность главы НСЗУ, проваленный Минздравом, и второй – за время нахождения Ляшко на должности.