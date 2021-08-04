В Кабмине объявили повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья Украины

"Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы. Сейчас имеем двух победителей (проходят проверку), а от нового конкурса ожидаю кандидатур для избрания достойного и амбициозного руководителя стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд грн", – отметил министр.

Ляшко пообещал рассматривать кандидатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам.

"Хочу видеть руководителя, который будет "жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", – заявил он.

Министр добавил, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

"В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс. Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация сферы здравоохранения есть и будет приоритетом", – написал глава Минздрава.