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В Кабмине объявили повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья Украины

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Кабмин в июле назначил врио главы НСЗУ
Кабмин в июле назначил врио главы НСЗУ
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 4 августа объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы. Сейчас имеем двух победителей (проходят проверку), а от нового конкурса ожидаю кандидатур для избрания достойного и амбициозного руководителя стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд грн", – отметил министр.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2401789809953129

Ляшко пообещал рассматривать кандидатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам.

"Хочу видеть руководителя, который будет "жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", – заявил он.

Министр добавил, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

"В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс. Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация сферы здравоохранения есть и будет приоритетом", – написал глава Минздрава.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал "разные фундаментальные ценности" с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Андрея Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

На должность главы службы проводилось несколько конкурсов, в финал выходили Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу".

2 июля Ляшко заявил, что и Аристову, и Бойко возглавлять НСЗУ рано.

5 июля врио главы НСЗУ Виленский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он предложил Минздраву рассмотреть на должность председателя Нацслужбы своего заместителя Дмитрия Самофалова. Его на заседании 14 июля назначил Кабмин. Самофалов будет исполнять обязанности врио главы НСЗУ до завершения конкурса.

Теги: Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, бюджет, конкурс, отставка, Национальная служба здоровья, диджитализация, Виктор Ляшко
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