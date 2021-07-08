Нацслужба здоровья Украины анонсировала расширение программы "Доступные лекарства" с октября

"С 1 октября 2021 года программа реимбурсации будет расширена. Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой, проходя лечение в амбулаторных условиях", – говорится в сообщении.

Также НСЗУ будет администрировать программу реимбурсации лекарств для лечения сахарного и несахарного диабета – инсулинов и десмопрессина.