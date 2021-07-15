Ляшко пояснил, почему объявил новый конкурс на главу Нацслужбы здоровья Украины

По мнению Ляшко, требования к кандидатам на должность главы НСЗУ стоит расширить, чтобы больше человек было привлечено к конкурсу Фото: Віктор Ляшко / Facebook

По его словам, "нет никакой проблемы с назначением руководителя НСЗУ".

"У меня – это первый конкурс. Просто во время конкурса произошло неожиданное заявление – Андрей Виленский снял свою кандидатуру. Этим уменьшился пул участников, из которых можно выбирать, – сказал Ляшко. – Заслушав презентации [кандидатов] Вадима Аристова и Татьяны Бойко, проконсультировавшись со своей командой и людьми, которых мы пригласили наблюдать за проведением конкурса, принял решение, что нужно все же объявить повторный конкурс и пересмотреть требования к кандидатам, которые будут подаваться".

По мнению главы Минздрава, требования стоит расширить так, "чтобы больше человек было привлечено к конкурсу" на должность главы НСЗУ.

"Как по мне, [это] ключевая институция в системе здравоохранения, которая управляет программой медицинских гарантий, а это бюджет более 100 млрд грн. Ею должен управлять человек уверенный, твердый, и чтобы ощущалось, что это правая рука министра здравоохранения", – резюмировал Ляшко.