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Нацагентство по вопросам госслужбы огласило кандидатов на повторный конкурс главы Нацслужбы здоровья Украины. СМИ назвали фаворита Минздрава

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В Минздраве поддерживают кандидатуру замглавы Черновицкой ОГА Гусак (на фото), сообщили СМИ
В Минздраве поддерживают кандидатуру замглавы Черновицкой ОГА Гусак (на фото), сообщили СМИ
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) объявило список кандидатов на повторный конкурс главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Он опубликован на сайте НАГС.

В списке шесть кандидатов: Татьяна Бойко, Наталья Гусак, Виталий Давыдов, Дмитрий Самофалов, Оксана Сухорукова и Анна Фенчак.

Глава Минздрава Виктор Ляшко поддерживает кандидатуру заместителя главы Черновицкой ОГА Натальи Гусак, поэтому "в этот раз конкурс наконец должен завершиться назначением", отметила в Facebook замглавреда издания LB.ua Виктория Гуэрра.

"Она [Гусак] имеет хорошее понимание, что такое реформа здравоохранения, поскольку занимается ее внедрением в своем регионе (достаточно успешно). Бойко, Самофалов, Сухорукова, Фенчак работают на разных должностях в НСЗУ и участвовали в конкурсе в прошлый раз (и Ляшко никого не выбрал). Давыдов – неизвестно кто. Пока что", – написала журналистка.

https://www.facebook.com/victoria.guerra.7/posts/4351120151592256

29 сентября Кабмин Украины объявил повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Тестирование кандидатов состоится 20 октября, отмечал пресс-центр Минздрава.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал "разные фундаментальные ценности" с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Андрея Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая 2021 года. Ляшко говорил, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу".

2 июля Ляшко заявлял, что и основателю Украинской медицинской ассоциации Вадиму Аристову, и начальнику управления коммуникаций НСЗУ Татьяне Бойко возглавлять НСЗУ рано. 4 августа Кабмин объявил повторный конкурс.

5 июля Виленский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он предложил Минздраву рассмотреть на должность председателя Нацслужбы своего заместителя Дмитрия Самофалова. Его, временным главой НСЗУ до завершения конкурса, на заседании 14 июля назначил Кабмин.

11 сентября Ляшко говорил, что не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, конкурс, госслужба, Минздрав, Национальная служба здоровья, назначение, здравоохранение, Виктор Ляшко, Дмитрий Самофалов
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