В Украине за сутки подтвердили 13 тыс. случаев COVID-19

За сутки от COVID-19 выздоровели 8200 украинцев Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 790 детей и 145 медиков.

Умерло за сутки 473 человека, выздоровело 8200 пациентов, госпитализировано 3532 заболевших.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за сутки в Украине провели 63,9 тыс. тестов на коронавирус, из которых 29,5 тыс. – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 088 501 случай COVID-19, умерло 72 557 человек, выздоровело 2 520 956 заболевших.