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Киевлян будут вакцинировать от COVID-19 в патриаршем соборе греко-католической церкви

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Получить прививки можно каждый день с 10.00 до 17.00
Получить прививки можно каждый день с 10.00 до 17.00
Фото: EPA

В патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви открылся пункт вакцинации от коронавируса. Об этом 7 ноября сообщил сайт церкви.

Получить прививки можно каждый день с 10.00 до 17.00. Собор находится в Киеве на улице Никольско-Слободской, 5.

"Очень хороший шаг в направлении продвижения вакцинации. Приятно читать, что церковь стоит на охране жизни и здоровья", – прокомментировал инициативу греко-католической церкви Юрий Дзеба на странице собора в Facebook.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. В стране одну дозу вакцины получили 11,3 млн человек, а полностью иммунизированы 7,9 млн.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Теги: Украина, церковь, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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