Киевлян будут вакцинировать от COVID-19 в патриаршем соборе греко-католической церкви

Получить прививки можно каждый день с 10.00 до 17.00 Фото: EPA

Получить прививки можно каждый день с 10.00 до 17.00. Собор находится в Киеве на улице Никольско-Слободской, 5.

"Очень хороший шаг в направлении продвижения вакцинации. Приятно читать, что церковь стоит на охране жизни и здоровья", – прокомментировал инициативу греко-католической церкви Юрий Дзеба на странице собора в Facebook.