Минздрав и Uklon продлили скидки на поездки для вакцинированных от COVID-19 украинцев

Всем, кто сделает прививку минимум первой дозой вакцины, Uklon сделает 50% скидки на одну поездку. Акция продлится до 31 декабря. Предложение доступно в 27 городах, где работает сервис.

"В компании планируют не только продолжить поощрять людей прививаться, но и помочь после вакцинации комфортно и безопасно доехать домой", – отметили в посте.

Для получения скидки на поездку необходимо:

загрузить приложение Uklon и зарегистрироваться в нем;

отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;

авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.

Скидка будет начислена автоматически в мобильном приложении, вручную вводить промокод не надо.

22 сентября Минздрав сообщил о том, что Uklon подарит скидку в размере 50% на три поездки вакцинированным хотя бы одной дозой препарата против коронавируса. Акция длилась до 31 октября, ею воспользовались тысячи украинцев, отметили в ЦОЗ. Из-за ухудшения эпидемической ситуации и увеличения количества новых случаев заболевания Минздрав и Uklon решили продлить акцию.