Минздрав и Uklon продлили скидки на поездки для вакцинированных от COVID-19 украинцев

Всем, кто сделает прививку минимум первой дозой вакцины, Uklon сделает 50% скидки на одну поездку. Акция продлится до 31 декабря. Предложение доступно в 27 городах, где работает сервис.
"В компании планируют не только продолжить поощрять людей прививаться, но и помочь после вакцинации комфортно и безопасно доехать домой", – отметили в посте.
Для получения скидки на поездку необходимо:
Скидка будет начислена автоматически в мобильном приложении, вручную вводить промокод не надо.
22 сентября Минздрав сообщил о том, что Uklon подарит скидку в размере 50% на три поездки вакцинированным хотя бы одной дозой препарата против коронавируса. Акция длилась до 31 октября, ею воспользовались тысячи украинцев, отметили в ЦОЗ. Из-за ухудшения эпидемической ситуации и увеличения количества новых случаев заболевания Минздрав и Uklon решили продлить акцию.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. В стране одну дозу вакцины получили 11,3 млн человек, а полностью иммунизированы 7,9 млн.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.