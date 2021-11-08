Жительница Австралии выиграла миллион долларов в лотерее для привитых от COVID-19

В лотерее участвовало около 2,74 млн вакцинированных от COVID-19 австралийцев Фото: M$V Alliance / Facebook

Отмечается, что в лотерее участвовало около 2,74 млн вакцинированных против коронавируса австралийцев. Ее организовала группа филантропов и корпораций с целью популяризации иммунизации от COVID-19.

Чжу не смогла ответить на телефонный звонок от организаторов лотереи, так как была на работе. Когда она перезвонила, то узнала о выигрыше.

Чжу рассказала, что планирует потратить часть денег на воссоединение со своей семьей в Китае на Новый год, если к тому времени откроются границы.