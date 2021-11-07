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В мире сделали более 7,24 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

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Массовая вакцинация в мире началась в конце 2020 года
Массовая вакцинация в мире началась в конце 2020 года
Фото: EPA

По состоянию на 7 ноября в мире сделали более 7,24 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 35?3 млн доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • материковый Китай (2,3 млрд доз, полностью вакцинированы 76,5% населения);
  • Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 24,7% населения);
  • страны Евросоюза (599,3 млн доз, полностью вакцинированы 67,3% населения);
  • США (428 млн доз, полностью вакцинированы 58,3% населения);
  • Бразилия (280,8 млн доз, полностью вакцинированы 58,4% населения).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 7 ноября в стране первую дозу вакцины получили 11,35 млн человек, а 7,9 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Китай, Бразилия, вакцинация, Bloomberg, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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