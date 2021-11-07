В мире сделали более 7,24 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 35?3 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 7 ноября в стране первую дозу вакцины получили 11,35 млн человек, а 7,9 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.