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"Заболеваемость пойдет на убыль". Ляшко заявил, что Украина вышла на пик волны СОVID-19

Ляшко: Мы уже на пике и ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль
Ляшко: Мы уже на пике и ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль
Фото: moz.gov.ua

Эпидемия COVID-19 в Украине стабилизируется, по показателям страна уже достигла пика волны заболеваемости, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он сказал на встрече с журналистами 5 ноября, сообщает "РБК-Украина".

Министр добавил, что заболеваемость в стране возрастала в два-три раза от недели к неделе.

"Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", – сказал Ляшко.

По данным Минздрава за 5 ноября, в Украине установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 793 человека. Заболели за день более 25 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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