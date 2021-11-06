"Заболеваемость пойдет на убыль". Ляшко заявил, что Украина вышла на пик волны СОVID-19

Ляшко: Мы уже на пике и ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль Фото: moz.gov.ua

Министр добавил, что заболеваемость в стране возрастала в два-три раза от недели к неделе.

"Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", – сказал Ляшко.

По данным Минздрава за 5 ноября, в Украине установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 793 человека. Заболели за день более 25 тыс. человек.