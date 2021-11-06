От коронавируса умер бывший и.о. премьера Украины и депутат восьми созывов Рады Звягильский

Как пишет Зелькина, пять дней назад она узнала, что Звягильский попал в реанимацию в критическом состоянии.
"Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет", – отметила она.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук отмечает, что Звягильский умер от усложнений после COVID-19.
Звягильский был нардепом 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов. Нынешний созыв Рады – первый, в котором нет Звягильского, он даже не баллотировался на выборах.
Звягильский – Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994, кандидат технических наук, профессор.