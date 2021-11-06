От коронавируса умер бывший и.о. премьера Украины и депутат восьми созывов Рады Звягильский

Как пишет Зелькина, пять дней назад она узнала, что Звягильский попал в реанимацию в критическом состоянии.

"Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет", – отметила она.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук отмечает, что Звягильский умер от усложнений после COVID-19.