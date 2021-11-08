Украина два дня подряд вторая в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки

По данным на 6 ноября, в Украине умерло 793 человека, на 7-е – 449. Этой второй показатель в мире. Обошла Украину только Россия с 1188 и 1179 смертями соответственно.

На третьем месте 6 ноября была Индия (519), а 7-го – Румыния (263).

Всего 6 ноября в мире подтвердили 6370 смертей от коронавируса, а на следующий день – 4628.

Скриншот: worldometers.info

По количеству новых случаев коронавируса Украина 6-го и 7 ноября была шестой – 25 тыс. и 17 тыс. соответственно. Лидировала Россия (6 ноября – 41 тыс., 7 ноября – 39 тыс.).